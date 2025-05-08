Как студия «Тихая» стала центром притяжения художников

История одной из самых культовых институций страны, студии «Тихая» в Нижнем Новгороде, началась с потопа, который тогда еще уличный художник Артем Филатов (в 2024-м ставший героем проекта «РБК Визионеры») устроил в своей предыдущей мастерской на улице Студеная, занимаясь ручной печатью шелкографией.