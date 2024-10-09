Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • лина любимцева
    Никаких переговоров с жЫдо-бандэрьтем поганым!! ТОЛЬКО  КАПИТУЛЯЦИЯ жЫдо-бандэрья  и всех их привлечь к суду, и расст...Зеленский уверяет...
  • Vasilii Chitin
    .."...С нами  воюет НАТО", но граница не  защищена.  Значит, всё таки война и просчеты видимо, не чьи то, а Генштаба....Фронт не обрушен,...
  • владимир несмеев
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Соболь присоединилась к эмигрантскому перешвыриванию эксрементами

Соболь присоединилась к эмигрантскому перешвыриванию эксрементами

Соратница покойного уголовника-экстремиста Алексея Навального, презентующая себя как юристка, иноагентка Любовь Соболь утверждает, что иноагент Максим Кац фальсифицировал свой аттестат о среднем образовании на выборах в Мосгордуму в 2014 году.

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