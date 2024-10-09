Соболь присоединилась к эмигрантскому перешвыриванию эксрементами

Соратница покойного уголовника-экстремиста Алексея Навального, презентующая себя как юристка, иноагентка Любовь Соболь утверждает, что иноагент Максим Кац фальсифицировал свой аттестат о среднем образовании на выборах в Мосгордуму в 2014 году.
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