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Курские новости

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Курянин спас девушку на пляже в Керчи

Курянин спас девушку на пляже в Керчи

Курянин Андрей Черепанов, отдыхая в Керчи, спас девушку, которую уносило в море сильной волной. За проявленное мужество и отвагу он получил Благодарность главы администрации Керчи.

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