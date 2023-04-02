Страна и люди

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Решающая битва гражданской войны в США

Решающая битва гражданской войны в США

Сражение при Геттисберге В середине лета 1863 года, штат Пенсильвания стал ареной боевых действий, где в небольшом городе Геттисберге сошлись армии двух сил: южной, под командованием генерала Роберта Ли и северной, под руководством Джорджа Мида.

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