Решающая битва гражданской войны в США

Сражение при Геттисберге В середине лета 1863 года, штат Пенсильвания стал ареной боевых действий, где в небольшом городе Геттисберге сошлись армии двух сил: южной, под командованием генерала Роберта Ли и северной, под руководством Джорджа Мида.