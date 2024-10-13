В этот день в 1923 году вышло «Постановление СНК СССР об организации Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения»В этот день в 1923 году вышло «Постановление СНК СССР об организации Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения»Северные лагеря ГПУ, расположенные в Архангельске, Пертоминске и Холмогорах, были ликвидированы, и переводились на Соловецкие острова.