В этот день в 1923 году вышло «Постановление СНК СССР об организации Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения»В этот день в 1923 году вышло «Постановление СНК СССР об организации Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения»Северные лагеря ГПУ, расположенные в Архангельске, Пертоминске и Холмогорах, были ликвидированы, и переводились на Соловецкие острова.
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