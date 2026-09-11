«Потому что мы любим тебя, мама»: в продаже возник Rolls-Royce, подаренный Майклом Джексоном маме

На площадке Monza Car появился необычный лот — Rolls-Royce Silver Spur 1984 года, который, как утверждает продавец, принадлежал Кэтрин Джексон, матери короля поп-музыки.
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