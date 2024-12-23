Nihon Falcom решила пересмотреть подход к серии Trails, чтобы противостоять её репут...

Nihon Falcom решила пересмотреть подход к серии Trails, чтобы противостоять её репутации как “нишевой” франшизыКомпания Nihon Falcom решила пересмотреть подход к серии Trails, чтобы противостоять её репутации как “нишевой” франшизы.
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