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Сонники, гороскопы, гадания

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5 признаков светлой души

5 признаков светлой души

Большая удача встретить такого человека на своем жизненном пути. В душу не заглянешь, это правда, а искусных притворщиков вокруг немало.

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Надежда Белугина
ДОБРОТА Надежда Белугина-Подюжская Есть чёрствые души, не знающие теплоты, Насмешкой своей разбивают любые мечты. Им боль чья-то радостью плещет в холодной груди - Таких бессердечных дорогой другой обойди. А есть очень добрые - любят творить чудеса, Их можно узнать по искрящимся светом глазам, В них душу отрытую можно увидеть насквозь И дружат они без подвоха и любят всерьёз. Они, как своим, откликаются бедам чужим. Знакомством ты с ними гордись и всегда дорожи. Чем сердце добрей, тем у тех беспокойнее дни, Ведь беды друзей, горе близких всегда им сродни. Но даже у чутких бывают на свете враги - Они к тем, что с ними не схож, очень часто строги. И чистые сердцем от раны словесной других Внезапно уходят… А мир вдруг пустеет без них. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123010803860
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