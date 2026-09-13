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Суд отклонил иск бывшей жены вратаря «Динамо» Лещука на 70 млн рублей

Суд отклонил иск бывшей жены вратаря «Динамо» Лещука на 70 млн рублей

Бывшая супруга голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука, Виолетта, обратилась в суд с иском к футболисту на более 70 миллионов рублей в качестве доплаты по алиментам.

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