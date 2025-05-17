Переговоры Москвы и Киева, сокрушительный ход Белоусова, последний шанс для мира на Украине: что будет дальше

Источники сообщили о серии российских ударов по военным целям на Украине, инсайдеры раскрыли альтернативный план Кремля по окончанию конфликта, в Стамбуле состоялись исторические переговоры Москвы и Киева — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.