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ФедералПресс

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Врач Праздников оценил итоги работы Роспотребнадзора по защите россиян

Врач Праздников оценил итоги работы Роспотребнадзора по защите россиян

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. В России защита прав потребителей должна оставаться одним из ключевых направлений государственной политики.

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