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Царьград

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Марат Башаров поцеловал экстрасенса Татьяну Ларину на съемках шоу

Марат Башаров поцеловал экстрасенса Татьяну Ларину на съемках шоу

Финалистка 15-го сезона «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина возвращается в проект «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ 19 сентября.

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