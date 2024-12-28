США ведут Евросоюз в тупик, заявил венгерский политолог

Евросоюз показал свою беспомощность в экономике, а Венгрия, будучи председателем, попыталась указать на проблемы и вывести ЕС из того тупика, куда его ведет нынешняя американская администрация, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.