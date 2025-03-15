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Вэнс: Европа рискует «совершить цивилизационное самоубийство»

Вэнс: Европа рискует «совершить цивилизационное самоубийство»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что страны Европы могут столкнуться с "цивилизационным самоубийством", если не научатся эффективно контролировать свои границы и будут продолжать ограничивать свободу слова для своих граждан.

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