Вэнс: Европа рискует «совершить цивилизационное самоубийство»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что страны Европы могут столкнуться с "цивилизационным самоубийством", если не научатся эффективно контролировать свои границы и будут продолжать ограничивать свободу слова для своих граждан.
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