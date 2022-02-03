Трусова упала с тройного акселя в прогоне короткой на Олимпиаде-2022, но исполнила прыжок вне проката, Валиева и Щербакова провели тренировку без ошибок

Российские фигуристки провели очередную тренировку на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Александра Трусова в прогоне короткой программы упала с тройного акселя, но сделала чисто два каскада: тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп.