Спорим, не заметили с первого раза? ТОП-5 деталей из известных фильмов, которые не бросаются в глаза

Вот уж где точно есть простор для полета фантазии, так это в киноиндустрии. Помимо создания увлекательных сюжетов и ярких персонажей, фильммейкеры умудряются сделать кинокартины еще интереснее, приправляя их доброй порцией пасхалок, отсылок и подсказок.
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