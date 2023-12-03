Спорим, не заметили с первого раза? ТОП-5 деталей из известных фильмов, которые не бросаются в глаза

Вот уж где точно есть простор для полета фантазии, так это в киноиндустрии. Помимо создания увлекательных сюжетов и ярких персонажей, фильммейкеры умудряются сделать кинокартины еще интереснее, приправляя их доброй порцией пасхалок, отсылок и подсказок.