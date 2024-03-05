20 главных фильмов киностудии «Ленфильм»

За время своего существования студия выпустила более 1500 полнометражных фильмов. Среди них такие культовые картины, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Проверка на дорогах», «Белое солнце пустыни» и «Собачье сердце».
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