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20 главных фильмов киностудии «Ленфильм»

20 главных фильмов киностудии «Ленфильм»

За время своего существования студия выпустила более 1500 полнометражных фильмов. Среди них такие культовые картины, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Проверка на дорогах», «Белое солнце пустыни» и «Собачье сердце».

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