Около 40% жителей России остаются одинокими по неизвестным причинам, заявила в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Философия жизни»: в Госдуме привели статистику одиноких россиян
Комментарии
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Сергей Рубцовск
"...это трудности материального обеспечения семьи (отсутствие квартиры, малая зарплата, неуверенность в стабильной работе)..." ---------- Эти же самые причины были и 50 лет назад, просто о них как-то не задумывались. Я женился 2.11.74, мне было 20, после армии, жене 19, после техникума, откуда бы взялась квартира, хорошая работа и достойная зарплата? Через 10 месяцев в таких условиях родили сына. Когда остались на одной зарплате, даже чай с сахаром не каждый день был, но ничего, выжили. Сейчас внуку 23, высшее образование, есть жилье в областном центре, у обоих с девушкой работа с хорошей зарплатой, но о создании настоящей семьи и детях вообще не думают - упор на карьере, обучении. Так что причина в другом.
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5 час.
Андрей ПандовРихтер
Ввести налог на богатых в пользу молодёжи детородного возраста, но деньги им выплачивать после спаривания и деторождения (за штамп в паспорте сумма удваивается). И процесс пойдёт.
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2 час.
А
Александр24
Сыну 40 лет. Не пьёт, не курит, работает. У меня есть "лишняя" 1-мнатная квартира, казалось бы женись. Но, к сожалению, складывается впечатление, что не на ком. Где искать невест? В блядских ночных клубах? На помоечных сайтах знакомств? Современные девицы развращены до предела - давай зарплату не менее 200 тыс., квартиру, машину миллионов за 5 минимум, да ещё чтобы не мешал общаться с подругами в ресторанах и тех же ночных клубах, т.е свободно шляться по злачным местам. А домашнее хозяйство? Не, не слыхали. Еду можно заказать, уборка за клининговыми компаниями, детей нянечкам, деньги ей, любимой, в неограниченном количестве. Тьфу! Не время, а паскудство какое-то. Пусть лучше один с нами живёт - мы хоть его по-настоящему любим.
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3 мин.
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