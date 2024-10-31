«Философия жизни»: в Госдуме привели статистику одиноких россиян

Сергей Рубцовск "...это трудности материального обеспечения семьи (отсутствие квартиры, малая зарплата, неуверенность в стабильной работе)..." ---------- Эти же самые причины были и 50 лет назад, просто о них как-то не задумывались. Я женился 2.11.74, мне было 20, после армии, жене 19, после техникума, откуда бы взялась квартира, хорошая работа и достойная зарплата? Через 10 месяцев в таких условиях родили сына. Когда остались на одной зарплате, даже чай с сахаром не каждый день был, но ничего, выжили. Сейчас внуку 23, высшее образование, есть жилье в областном центре, у обоих с девушкой работа с хорошей зарплатой, но о создании настоящей семьи и детях вообще не думают - упор на карьере, обучении. Так что причина в другом.

Андрей ПандовРихтер Ввести налог на богатых в пользу молодёжи детородного возраста, но деньги им выплачивать после спаривания и деторождения (за штамп в паспорте сумма удваивается). И процесс пойдёт.