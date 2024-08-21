Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе.
Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию
Комментарии
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николай николай
Чурбанов дикарей некоем случае , только грамотных , культурных и работящих .
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6 час.
Александр Бурцев
Своим помогать надо вернуться на Родину, сколько миллионов их в бывших,,союзных,, республиках ещё осталось, те кто при деньгах давно уже в России, а у кого только руки тем сложнее
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4 час.
владимир рябченко
Не устраивает русский народ правящую верхушку??
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1 час.
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