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Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе.

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Комментарии
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николай николай
Чурбанов дикарей некоем случае , только грамотных , культурных и работящих .
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6 час.
Александр Бурцев
Своим помогать надо вернуться на Родину, сколько миллионов их в бывших,,союзных,, республиках ещё осталось, те кто при деньгах давно уже в России, а у кого только руки тем сложнее
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4 час.
владимир рябченко
Не устраивает русский народ правящую верхушку??
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1 час.

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