12 марта демонтируют каток на площади Славы в Самаре

Зимний сезон одной из главных ледовых площадок города официально подошел к концу.Каток на площади Славы начал свою работу 15 декабря 2023 года, а завершает сезон 12 марта 2024 года, на три дня ранее заявленного срока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии