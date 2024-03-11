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12 марта демонтируют каток на площади Славы в Самаре

12 марта демонтируют каток на площади Славы в Самаре

Зимний сезон одной из главных ледовых площадок города официально подошел к концу.Каток на площади Славы начал свою работу 15 декабря 2023 года, а завершает сезон 12 марта 2024 года, на три дня ранее заявленного срока.

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