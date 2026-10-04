В Чечне на подарки к Дню тратят до 8,5 тысячи: в Москве суммы вдвое меньше

Рекордные сборы и скромные букеты: как родители поздравляют педагогов в День учителя.Аналитики Т-банка изучили переводы ко Дню учителя и выяснили любопытную картину: мамы и папы стали скидываться на подарки в разы активнее, средние суммы взносов уверенно ползут вверх, а рекордсменом по размаху щедрости неожиданно стал Северный Кавказ.
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