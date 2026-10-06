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Симойнш: «Роналду не прав. Я играл с Эйсебио, общался с Пеле и Марадоной и никогда не видел ничего подобного»

Симойнш: «Роналду не прав. Я играл с Эйсебио, общался с Пеле и Марадоной и никогда не видел ничего подобного»

Легендарный нападающий «Бенфики», бронзовый призер ЧМ-1966 в составе сборной Португалии Антониу Симойнш заявил, что не поддерживает Криштиану Роналду в конфликте с главным тренером национальной команды Жоржи Жезушем.

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