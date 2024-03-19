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Колесов: после резкого похолодания в Петербург придет стабильно теплая погода

Колесов: после резкого похолодания в Петербург придет стабильно теплая погода

В Петербурге впервые за месяц температура опустилась ниже климатической нормы. Но, по словам главного синоптика города Александра Колесова, холодная погода продержится недолго, и в ближайшие дни столбик термометра начнет подниматься.

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