Колесов: после резкого похолодания в Петербург придет стабильно теплая погода

В Петербурге впервые за месяц температура опустилась ниже климатической нормы. Но, по словам главного синоптика города Александра Колесова, холодная погода продержится недолго, и в ближайшие дни столбик термометра начнет подниматься.
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