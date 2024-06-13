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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси о победе на ЧМ-2022: «Единственное, чего мне не хватало, она изменила все. В футболе я добился всего»

«Хотя я все тот же и ничего не изменилось ни в моей повседневной жизни, ни в моем образе мышления, тот факт, что я стал чемпионом мира, изменил мою жизнь по многим причинам.

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