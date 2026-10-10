Тимати назвали не до рэпером

Основатель лейбла 100PRO и человек, с которого начался русский хип-хоп, Влад Валов (ШЕFF), дал редкое интервью, в котором жестко раскритиковал своего бывшего подопечного Тимура Юнусова (Тимати).
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