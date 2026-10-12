«Смириться с потерей файлов»: что ждет пользователей «Яндекс.Диска» и «Яндекс.Банка»

Сотрудникам «Яндекса» вряд удастся сохранить файлы на «Яндекс.Диске», утраченные пользователями из-за ударов БПЛА по дата-центрам, а сама компания не несет юридических обязательств, связанных с компенсацией потерь у держателей счетов в «Яндекс.