«Смириться с потерей файлов»: что ждет пользователей «Яндекс.Диска» и «Яндекс.Банка»

Сотрудникам «Яндекса» вряд удастся сохранить файлы на «Яндекс.Диске», утраченные пользователями из-за ударов БПЛА по дата-центрам, а сама компания не несет юридических обязательств, связанных с компенсацией потерь у держателей счетов в «Яндекс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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