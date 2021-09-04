Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Киев снялся с крючка Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Киев снялся с крючка Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
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