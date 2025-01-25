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Царьград

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Болезнь берёт своё: Пугачёвой всё труднее скрывать правду о жизни на Кипре

Болезнь берёт своё: Пугачёвой всё труднее скрывать правду о жизни на Кипре

Пугачёва из-за болезни может бросить элитную недвижимость на Кипре. Подробнее — в сюжете НТВ75-летняя Алла Пугачёва продолжает размышлять над тем, в какой стране она хочет обрести покой.

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Комментарии
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Влад Владимиров
А Бог же , как обычно и у нас в народе говорят, всегда же &quot;шельму метит&quot;... И скоро эта самозванная &quot;мадонна&quot; уйдет совсем в небытие... Никто уже об этой семейке и не вспомнит и про их ранее огромный рейтинг. И это правильно, когда имеешь дело с подобным, как они, дерьмом...
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Михаил Гринжук
сдохнет туда и дорога
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