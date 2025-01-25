Болезнь берёт своё: Пугачёвой всё труднее скрывать правду о жизни на Кипре

Влад Владимиров

А Бог же , как обычно и у нас в народе говорят, всегда же "шельму метит"... И скоро эта самозванная "мадонна" уйдет совсем в небытие... Никто уже об этой семейке и не вспомнит и про их ранее огромный рейтинг. И это правильно, когда имеешь дело с подобным, как они, дерьмом...