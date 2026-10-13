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Киев не получил предупреждение о ракетном ударе: эксперты и военкоры оценили последствия потери разведданных США

Киев не получил предупреждение о ракетном ударе: эксперты и военкоры оценили последствия потери разведданных США

Украинские Воздушные силы сообщили, что не получили предварительную информацию о запуске российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября.

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