Демографический кризис: как мир борется за повышение рождаемости

В последние годы проблема низкой рождаемости стала актуальной для многих стран мира. Стареющее население, снижение рождаемости и угроза демографического кризиса заставляют государства искать нестандартные подходы к решению этой проблемы.
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