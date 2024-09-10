В аэропорту Сочи задержано четыре рейса до Москвы

Вместе с тем из-за ночной атаки БПЛА сдвинута отправка самолётов из Москвы в направлении курорта.Несколько рейсов задержано в аэропорту Сочи в связи с ограничениями полётов, введёнными на фоне атаки беспилотников на Москву и Московскую область.