Журналист Дуглас Маккиннонз заявил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин мог бы стать президентом России и объяснил почему.
На Западе назвали имя следующего президента России
Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Нах нужен он!
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18 час.
ИИ
Иван Иванов
Пусть он Трампа сменит.
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18 час.
ВР
Вера Роднова
На черта нам дебил в президенты? В России много умных людей , придет время выберем. Вы еще боксера предложте с отбитыми мозгами.
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17 час.
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