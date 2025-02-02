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На Западе назвали имя следующего президента России

На Западе назвали имя следующего президента России

Журналист Дуглас Маккиннонз заявил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин мог бы стать президентом России и объяснил почему.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Нах нужен он!
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18 час.
ИИ
Иван Иванов
Пусть он Трампа сменит.
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18 час.
ВР
Вера Роднова
На черта нам дебил в президенты? В России много умных людей , придет время выберем. Вы еще боксера предложте с отбитыми мозгами.
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17 час.
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