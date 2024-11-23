Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 851 подписчик

Выяснилось, какие разрушения «Орешник» нанёс «Южмашу»

Выяснилось, какие разрушения «Орешник» нанёс «Южмашу»

  СБУ никого не подпускают к территории завода На Украине продолжают изучать последствия «явления «Орешника»: территория завода «Южмаш» в Днепре до сих пор оцеплена сотрудниками СБУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
а шо случилось?кондиционеры опять сломались?бывает....
Ответить
10 час.
Александр Рус
Ответить
10 час.
Геннадий Бережнов
Сам догадался или СБУ сообщили?
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх