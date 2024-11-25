Загитова об Овечкине: «Он двигает наш спорт вперед. Очень хочется пожелать здоровья, а потом – как можно больше голов! Надеемся, что Александр побьет рекорд Гретцки»

Капитан «Вашингтона» выбыл на 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости. – Вы слышали о том, что российский капитан «Вашингтона» получил травму? Что вы думаете об этой ситуации? – Конечно, Александр Овечкин – выдающийся хоккеист и потрясающий человек, который двигает наш спорт вперед.