Мороженое и торт с ягодами: в Северске отметили 30-летие белого медведя Уда

Мороженое и торт с ягодами: в Северске отметили 30-летие белого медведя Уда

21 ноября в зоопарке Северска отметили юбилей белого медведя по имени Уд. В честь своего 30-летия он получил любимые лакомства: ледяной торт с ягодами, мороженое и рыбу.

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