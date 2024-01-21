В самолёте, разбившемся в провинции Афганистана, летела супружеская пара из Ростовской области

Супруги Евсюковы летели на спецборте из Таиланда через Афганистан и Узбекистан в аэропорт Жуковский.В воскресенье, 21 января, стало известно о том, что самолёт Falcon 10, выполнявший чартерный рейс, пропал с радаров в Афганистане.