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Царьград

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У Пашиняна новое "достижение". В Азербайджане не могут скрыть своей радости

У Пашиняна новое "достижение". В Азербайджане не могут скрыть своей радости

Премьер Армении назвал договорённости по делимитации границы с Азербайджаном "достижением". А ведь речь идёт о сдаче территорий19 апреля на границе Армении и Азербайджана состоялась 8 встреча Комиссии по вопросам делимитации.

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Комментарии
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Eduard
Ещё один &quot;европеец&quot; хирожопый!
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14 час.
Eduard
За пару мпллионов от Европы все и всех продал шкура!
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14 час.
Eduard
Теперь там НАТО будит!
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14 час.

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