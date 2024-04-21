У Пашиняна новое "достижение". В Азербайджане не могут скрыть своей радости

Премьер Армении назвал договорённости по делимитации границы с Азербайджаном "достижением". А ведь речь идёт о сдаче территорий19 апреля на границе Армении и Азербайджана состоялась 8 встреча Комиссии по вопросам делимитации.
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