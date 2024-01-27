Дилетант о политике Вот за что я люблю ковбоя? Там в Штатах, если кто-то не в курсе, намечается небольшая заварушка.
От Волги до Колорадо - Нам большего и не надо....
Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодец Круз, посылай Байдена куда подальше.
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18 час.
алекс кузь
Марксизм наука мощная, это не феодальные проекты емельяна пугачева стать добрым царем.
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15 час.
L
Lehanaizhe
Неужели вспомнили, что штат-это государство, соединенные государства Америки, с конституцией, гимном, флагом
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13 час.
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