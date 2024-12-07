Севастопольская земля не даёт застройщикам покоя и приводит в суд

В Севастополе ООО «Апогей» собирается построить между бухтой Круглой и парком Победы на 2,7 га туристическо-гостиничный комплекс с четырьями девятиэтажками, спортивным комплексом с открытым бассейном и парковкой на 107 автомобилей.