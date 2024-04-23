Как не лишиться сил до наступления события, которое не радует? Например, до похода к врачу, приезда «токсичных» родственников или предстоящей шестидневной рабочей недели, которая пришлась на конец апреля.
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