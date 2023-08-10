Госдеп наконец разрешил России продлить зерновую сделку!

VG

Vasily Golov

У документов,даже письменных,есть второе дно и текст для прочтения. Госдеп такой был,есть и будет.Мир боролся ЗА уничтожения химического оружия.Россия,Ирак уничтожили.США дважды переносил.Но пока у нее 3,6 тыс тонн в наличии.У США нет технологии уничтожения из снарядов и ракет.Принять российскую и надо построить завод.У США на него нет денег.Аналогичная ситуация с ядерным Плутонием.Россия его сожгла в АЭС на быстрых нейтронах,а США закатал в бетон и захоронил бочки под землей.Понабился,достал и создал заряд.