Опасное зерно Путина Зерно может взрываться. Мы это даже в школе проходили. Особенно, если оно едет из Турции.
Госдеп наконец разрешил России продлить зерновую сделку!
Комментарии
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VG
Vasily Golov
У документов,даже письменных,есть второе дно и текст для прочтения. Госдеп такой был,есть и будет.Мир боролся ЗА уничтожения химического оружия.Россия,Ирак уничтожили.США дважды переносил.Но пока у нее 3,6 тыс тонн в наличии.У США нет технологии уничтожения из снарядов и ракет.Принять российскую и надо построить завод.У США на него нет денег.Аналогичная ситуация с ядерным Плутонием.Россия его сожгла в АЭС на быстрых нейтронах,а США закатал в бетон и захоронил бочки под землей.Понабился,достал и создал заряд.
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12 час.
Константин Котельников
"...взаимодействие зерновой или мучной пыли с красителями, сахаром, серой может приводить к детонации..." А если еще в эту смесь добавить селитры, то будет вообще по феншую!:)))
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11 час.
лл
лина любимцева
Конечно! НЕа элеваторах СЕРЫ - ВО!! Поскольку элеваторы в Турции обслуживают ЧЕРТИ! А где черти, там и сера...
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6 час.
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