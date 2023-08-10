Театр абсурда

8 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Зобнин
    Ну, если с коррупцией бороться как у нас,то этот процесс-бесконечный!У нас в России, борьба с коррупцией, напоминает ..."Сталинская эпоха...
  • Виктория Иванова
    А я, уж обрадовалась, что перекрыли кислород, а так, только струйку потоньше сделали.😏Русская щедрость ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    За столом в России принято говорить при розливе водовки, что каждый гибнет от своей руки сам, так дурной пример зараз...«Идиоты»: НАТО св...

Госдеп наконец разрешил России продлить зерновую сделку!

Госдеп наконец разрешил России продлить зерновую сделку!

Опасное зерно Путина Зерно может взрываться. Мы это даже в школе проходили. Особенно, если оно едет из Турции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
У документов,даже письменных,есть второе дно и текст для прочтения. Госдеп такой был,есть и будет.Мир боролся ЗА уничтожения химического оружия.Россия,Ирак уничтожили.США дважды переносил.Но пока у нее 3,6 тыс тонн в наличии.У США нет технологии уничтожения из снарядов и ракет.Принять российскую и надо построить завод.У США на него нет денег.Аналогичная ситуация с ядерным Плутонием.Россия его сожгла в АЭС на быстрых нейтронах,а США закатал в бетон и захоронил бочки под землей.Понабился,достал и создал заряд.
Ответить
12 час.
Константин Котельников
&quot;...взаимодействие зерновой или мучной пыли с красителями, сахаром, серой может приводить к детонации...&quot; А если еще в эту смесь добавить селитры, то будет вообще по феншую!:)))
Ответить
11 час.
лл
лина любимцева
Конечно! НЕа элеваторах СЕРЫ - ВО!! Поскольку элеваторы в Турции  обслуживают ЧЕРТИ! А где черти, там и сера...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх