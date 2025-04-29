Бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Чес Фриман заявил, что признание полуострова территорией России может представлять непосредственную угрозу для жизни Нелегитимного президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии