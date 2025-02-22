Ляшок: пенсия в марте будет меньше февральской из-за доплаты за два месяца сразу

Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок рассказал агентству "Прайм", что в марте пенсия россиян будет меньше февральской из-за доплаты за инфляцию, которую многие получили в феврале.
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