Не только блины. О православном значении Масленицы рассказал алтайский иерей

Помимо гастрономического содержания, у предшествующих Великому посту недель есть духовно-нравственная составляющая Старший преподаватель кафедры регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ иерей Иван Макаров рассказал, что значит Масленица в православии и как правильно провести масленичную неделю.