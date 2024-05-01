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Белый дом отказался подтвердить сообщения о сбитых над Крымом шести ракетах ATACMS. Как удар прокомментировали в России?

Белый дом отказался подтвердить сообщения о сбитых над Крымом шести ракетах ATACMS. Как удар прокомментировали в России?

Представитель Белого дома Кибри не подтвердил данные о сбитых над Крымом ATACMS Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отказался подтвердить сообщения о том, что российские военные сбили над Крымом шесть ракет ATACMS американского производства, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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