Глава Минфина США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо (ВИДЕО)

Глава Минфина США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо. Бессент заявил Fox News, что удары Украины по российским энергетическим объектам и перерабатывающим мощностям стали одним из факторов нынешнего энергетического шока.
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