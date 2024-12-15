Офицер Ладья: ВСУ используют тероборону под Курском как приманку для ВС РФ

Офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья рассказал агентству РИА Новости, что Вооруженные силы Украины используют подразделения теробороны в Курской области в качестве приманки для российских военнослужащих.
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