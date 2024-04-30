В Омске до конца года срубят более двух тысяч деревьев. Еще 5 638 зеленых насаждений собираются кронировать.
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В Омске до конца года срубят более двух тысяч деревьев. Еще 5 638 зеленых насаждений собираются кронировать.