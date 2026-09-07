Впервые модифицированная почка 9 месяцев проработала в теле человека

Впервые в медицинской практике генетически модифицированная почка свиньи успешно выполняла функции человеческого органа в течение девяти месяцев, позволив пациенту с тяжёлой почечной недостаточностью обходиться без диализа и дождаться подходящей донорской почки от человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Принцип доминирования в крови»: почему бытовое хулиганство мигрантов — это не мелочь, а прямая угроза нашему обществу
- «Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство
- «Патриотизм» по прейскуранту? Почему домашний арест для очередного проворовавшегося экс-чиновника — это не наказание, а скорее привилегия
Свежие комментарии
- Приехал, поработа...
- «Он в тюрьме, и о...
- Будут ли бомбить ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым