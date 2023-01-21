Забайкальские студенты поделились впечатлениями с руководством регионального УМВД об акции «Студенческий десант»

После недельной стажировки в полиции учащиеся ВУЗов задумались о службе в органах внутренних дел. В начале встречи заместитель начальника УМВД России по Забайкальскому краю Юрий Туманов и начальник Управления по работе с личным составом Батор Баторов поинтересовались у участников акции какие впечатления они получили при знакомстве с подразделениями полиции.