Забайкальские студенты поделились впечатлениями с руководством регионального УМВД об акции «Студенческий десант»

После недельной стажировки в полиции учащиеся ВУЗов задумались о службе в органах внутренних дел. В начале встречи заместитель начальника УМВД России по Забайкальскому краю Юрий Туманов и начальник Управления по работе с личным составом Батор Баторов поинтересовались у участников акции какие впечатления они получили при знакомстве с подразделениями полиции.
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